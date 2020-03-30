Известная актриса Анна Комшал, звезда сериала "Сваты", показала новое фото в Инстаграм

На фото Анна позирует в откровенном платье, в котором открыта спина. Комшал волосы оставила распущенными, а сама сидела на стуле полубоком. На фоне ничего не было видно, так как снимок был студийным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 11 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Спасибо вам огромное за вчерашний прямой эфир, делайте его как можно чаще", "Выходите почаще в прямой эфир, вы очень интересный человек!", "Невероятно красивая, Хорошего вам дня!", "Анна спасибо за прямой эфир заходи почаще, я тебя люблю", "Огромное спасибо за прямой эфир", "Делайте эфир кожные выходные", "Вы очень красивая и очень классная актриса", "В этой вселенной можно смотреть вечно только на огонь, воду и на вашу небесную красоту".

Ранее мы сообщали, что актриса Анна Кошмал, которая обрела популярность после роли Жени в сериале "Сваты", рассказала о трудностях с внешностью.

"После окончания съёмок в т/с Сваты 6, моим самым большим желанием было вернуть свой натуральный цвет волос. Я прошла все изнуряющие процедуры осветления по тонам, которые заняли у меня примерно 4 месяца, но волосы так и не удавалось полноценно восстановить", - пожаловалась она в подписи к посту.

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