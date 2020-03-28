Актриса Анна Кошмал, которая обрела популярность после роли Жени в сериале "Сваты", рассказала о трудностях с внешностью

Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"После окончания съёмок в т/с Сваты 6, моим самым большим желанием было вернуть свой натуральный цвет волос. Я прошла все изнуряющие процедуры осветления по тонам, которые заняли у меня примерно 4 месяца, но волосы так и не удавалось полноценно восстановить", - пожаловалась она в подписи к посту.



Ее поклонники разделились во мнениях: некоторые уверяли, что такой цвет волос подходит ей больше. Были и те, кто уверен, что с темными волосами актрисе было лучше.



"Твой цвет волос очень красивый, у меня такой же цвет!", "Чёрный тебе больше подходил Анна) Ну так тоже ничего)", "Ваш естественный цвет волос только дополняет ваш безупречный образ", "Ваш натуральный цвет волос идеальный. Анна вы молодец , даже для роли вы перекрасили свои волосы. Вы профессиональная актриса, смелая и очень добрая и открытая для нас", - писали под ее постом.

Кроме того, она прокомментировала интересующий всех вопрос.



"P.S.: когда будут Сваты 7 - Я НЕ ЗНАЮ!!! Они ещё даже не досняты", - сообщила актриса.





Напомним, что Анна Кошмал в одном халатике показала свои женские штучки: "молода и прекрасна".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал приспустила рубашку и показала свою прелесть: "Какая хитрая".

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