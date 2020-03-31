25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, которой бешеную популярность принесла роль в сериале "Сваты", удивила архивным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала фото, сделанное в далеком 1999 году. Ане тогда было пять лет. На снимке она сидит с ногами в широком кресле в синих джинсах и черной теплой кофте с красно-желтой отделкой. Рядом с ней расположился ее двоюродный брат Юра, приблизительно такого же возраста.

Примечательно, что на лице Ани виднеется красная ссадина. Актриса объяснила в подписи, откуда взялось ранение: "Привет из 1999г 👋🏻🕰 Компьютеров у нас ещё не было, мы с братом лазили по деревьям, гоняли на великах, играли в прятки и Казаки-Разбойники🔫, вечно были поцарапанные и побитые...особенно я😂 #счастливоедетство ✨"

Поклонники поностальгировали вместе с Кошмал, поставив за несколько часов более 12 500 "сердечек". Некоторые отметили, что Аню можно узнать разве что по глазам.

"Какая вы милая!😍😘"

"То самое время, когда мы не парились во что нас оденут родители, и они, судя по всему тоже не парились😁 Была, конечно, разница, на дерево ты или в школу, но не колоссальная"

"Такая же ситуация, мама искала вечером меня исключительно по деревьям и заборам. Ссадины и синяки-это как часть жизни, боевые награды за место на деревьях. Эх, 90-е...😍"

"Знакомо👌💙 ,, асфальтная болезнь,, говорила мама, глядя на мои разбитые колени "

"Мило ! Трогательно !"

"Вы такие красивые сидите"

"Вообще не узнать!"

"Аня, Вас по глазам можно узнать 😍 Согласна, раньше детство было другое."

Ранее мы сообщали, Кошмал соблазнила публику откровенным нарядом - платьем с открытой спиной. Примечательно, что звезда "забыла" надеть нижнее белье.

Напомним, Женька из "Сватов" поразила естественной красотой в одной футболке

Также Politeka писала, что Женька из «Сватов» поразила естественной красотой в платье без нижнего белья

А еще Politeka сообщала, что Женька из "Сватов" приспустила рубашку и показала свою прелесть