Телеведущая Регина Тодоренко различными способами пытается отвлечься от карантина

Об этом пишет Politeka.net.

Украинская звезда в условиях карантина решила хоть как-то с пользой проводить время.

В частности, Регина Тодоренко проводит онлайн-марафоны в своем личном Instagram, на которых собираются тысячи человек.

Для привлечения аудитории звезда опубликовала в своем микроблоге яркое фото со своего недавнего отдыха на Мальдивах.

На снимке Регина Тодоренко позирует в купальнике на фоне океана. По фото также можно оценить отличную фигуру телеведущей, у которой родился сын в конце 2018 года.

"Марафон для умных прошел отлично. Я радуюсь, что нашла единомышленников! Вас оказалось более 100 тысяч! Умных, глубоких, образованных, готовых улучшать свою жизнь! Я довольна, что мы провели время с пользой и получили консультацию у таких крутых профессионалов в области психологии, НЛП, бизнеса, медицины.

Предлагайте кандидатуры для следующего марафона! Пока вы пишете, я планирую стрим для беременных и молодых мам на субботу", - подписала она горячий снимок.

"Красотка", "Я не буду писать всякий бред, просто хочу сказать, что ваш стиль меня вдохновляет! Продолжайте в том же духе!", "Красотка, давай дружить...", "Супер, хочется туда в тепло", "Ты прекрасна", "Солнечная!", "Фотка просто огонь", - поддержали ее фанаты в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Регина Тодоренко показала себя в домашнем образе и призналась, чем занимается на карантине.

По словам звезды, из-за карантина у нее появилось больше времени на чтение книг.

«С самого детства родители приучили меня читать книги, и сейчас я очень стараюсь читать хотя бы одну книгу в месяц! А с учетом сложившейся ситуации на чтение и саморазвитие появилось больше времени! Ведь прокачивать мозг также необходимо, как мышцы в спортзале!», - откровенно заявила телеведущая.

Напомним, Тодоренко в мини-платье сверкнула похудевшей фигурой: "Ух, какая сочная!".

Как сообщала Politeka, Тодоренко с Топаловым озадачили развлечениями в разгар карантина: "Глаза краснющие".

Также Politeka писала, что Тодоренко поразила интимными деталями о собственном сыне: "Чуть не свалилась в обморок от...".