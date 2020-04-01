Популярный композитор Игорь Николаев вышел на связь из медицинского учреждения

Об этом пишет Politeka.net.

Известный музыкант Игорь Николаев, которого накануне госпитализировали в клинику с подозрением на опасный вирус, опубликовал видео из своей палаты.

Соответствующий видеоролик композитор опубилковал в своем личном Instagram.

Бывший возлюбленный Натали Королевой за долгое время вышел на связь и показал поклонникм вид из окна медучреждения, а также часть палаты, в которой за его жизнь боролись медики.

Видео популярный муызкант снимал под стихотворение, в котором призывал всех любить мир и людей, а также прощать друг друга.

"Игорь! Будь здоров, дорогой наш человек! Мы тебя все очень любим и дорожим тобой!", "Игорь!, здоровья, неисчерпаемого вдохновения и скорейшей дороги домой...., "Мы давно больны. Больны агрессией, завистью, хамством, невежеством, равнодушием, злобой, алчностью, ложью, лицемерием...", "Очень переживала за вас! Будьте здоровы", "До слез...", - поддержали его поклонники и звезды шоу-бизнеса в комментариях под публикацией.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Игорь Николаев был госпитализирован в больницу с подозрением на коварный вирус.

"У музыканта диагностирована очаговая пневмония. Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней. Врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении.

Но 30 марта Игорь Николаев в своем Instagram сообщил, что у него не подтвердился роковой диагноз после двух сделанных тестов.

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