Знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила яркими домашними фото на карантине

После того, как в стране был введен карантин, артистка вынуждено отменила большинство своих съемок и светских мероприятий. Каждый день утром, в девять часов, звезда устраивает насыщенную тренировку вместе с поклонниками в прямом эфире в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

После этого артистка решила представить милые домашние фото, на которых позировала с легким макияжем на лице и в ярко-желтой толстовке. При этом Настя в подписи рассказала о сектрете собственного счастья и гармонии в душе:

«Я верю в баланс Вселенной, баланс чёрного и белого. И что в каждом событии нужно находить что-то хорошее❤️ Сейчас у нас есть больше времени. Например, время, которое у нас уходило на переезд на работу - теперь можно использовать на спорт💪

Те, кто сегодня занимался со мной на онлайн-тренировке, вы большие молодцы! Я вас целую и обнимаю (на расстоянии, конечно е🥰) И расскажите, какое фото вам нравится больше: 1 или 2?☺️», - написала Каменских под постом. Поклонники же отметили, что еще от прошлой тренировки не отошли - настолько они насыщенные.

Отметим, чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда решила проводить каждое утро в прямом эфире насыщенные тренровки.

Во время последней тренировки Настя, которая позировала в полупрозрачном костюме перед камерами, не удержалась от нежного поцелуя с Потапом. Дело в том, что тренируется звезда всегда возле ступенек, поэтому очень часто ее супруг проходит мимо и наблюдает за усердиями звезды.

На фан аккаунте артистки поклонники запечатлили этот момент в Инстаграме и умилились счастливому виду пары.

"После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией 😌 Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами, представляйте, как будете радоваться тому, что любая одежда садиться на вас идеально, как улучшается не только ваше здоровье, но и настроение 🔝", - рассказала Настя после одного из занятий.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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