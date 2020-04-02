31 марта британский принц Гарри и его жена Меган Маркл официально сложили с себя полномочия

Известно, что пара отказалась быть членом королевской семьи еще в январе и переехала в Канаду, пишет Politeka.net.

При этом Меган и Гарри также планировали переехать в Лос-Анджелес (США) поближе к матери бывшей актрисы.

Так, супруги все-таки успели переехать в США еще до закрытия границ с Канадой из-за пандемии. Сейчас они активно занимаются воспитанием сына, Арчи.

При этом оба работают во время самоизоляции, они занимаются благотворительными организациями, с которыми имели дело и ранее.

Стоит отметить, что сейчас Меган и Гарри совершенно финансово независимы.

Теперь муж и жена могут заниматься своей коммерческой деятельностью и получать официальную оплату за работу. Возможно, Маркл даже вернется к актерству.

К слову, долгое время оставался открытым вопрос безопасности пары. В Канаде и США отказались выделять государственные средства на обеспечение охраны пары. Для пары это страшные времена, ведь получается она совершенно не справляется с самостоятельностью, которую так хотела.

Далее в сеть просочилась информация, что герцог Корнуольский, принц Чарльз, выделил крупную сумму для охраны сына и невестки.

По информации Daily Mail, отец помог Гарри и перечислил около 2,5 миллиона долларов. Сумма была выделена в частном порядке.

Инсайдер подчеркнул, что принц не сможет оплачивать подобные расходы вечно.

В издании сообщается, что расходы на охрану такие большие, поскольку полиции в США не разрешается носить оружие и это неприемлимо, а частная охрана требует много денег.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри решили оставить поклонникам прощальный пост, который был опубликован в Instagram.

Герцоги поблагодарили 11 миллионов подписчиков за поддержку и сообщили, что больше не будут пользоваться этим аккаунтом.

Напомним, переполох в королевской семье: Елизавета II неожиданно появилась на публике после пропажи.

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