Больная раком Анастасия Заворотнюк должна пойти на поправку

Подобное мнение озвучила потомственная ведунья Саона, передают Дни.

По ее словам, она не увидела в картах страшного диагноза, о котором пишут СМИ.

Также ведунья добавила, что семью Анастасии Заворотнюк ждут проблемы из-за долгов по кредитам, которые им придется выплачивать.

"Она вернется к нормальной жизни и будет радоваться всем ее прелестям. Вирус также обойдет эту семью стороной. Единственное, что может омрачить жизнь, так это их долги. Вот тут все обстоит действительно плохо", - рассказала Саона.

"У мужа Анастасии Петра Чернышева нервы уже на пределе. В душе он хочет бросить все, спрятаться, скрыться, провалиться на месте – все что угодно, только чтобы все это закончилось. Но Петр порядочный, совестливый человек. Анастасии очень повезло с ним. Не каждый мужчина смог бы такое вынести. Но по картам выпадает, что у фигуриста уже есть связь на стороне", - утверждает эксперт.

Саона также призвала поклонников "моей прекрасной няни" не осуждать фигуриста Петра Чернышева.

"Это просто интим, и делает он это очень аккуратно, не привлекая внимания. Петр старается как можно меньше предоставлять хлопот родным и близким. Можно даже сказать, что он делает все красиво, как бы странно бы это ни звучало. Что касается Анастасии, то скоро мы ее увидим. Она появится в социальных сетях, и станет известно, чем она болела на самом деле. История ее выздоровления будет широко освещаться в прессе", - резюмировала она, озвучивая свой прогноз относительно будущего Анастасии Заворотнюк.

Ранее мы рассказывали, что Анастасия Заворотнюк могла разыграть сцену со страшной болезнью из-за бешенных долгов.

Так, история о «бешенных долгах» распространилась практически сразу после исчезновения актрисы. При этом члены семьи никак не комментировали ситуацию, что вызвало еще больше споров в российском шоу-бизнесе.

А вот адвокат Сергей Жорин признался, что денежные проблемы звезды никуда не ушли, и актриса имеет немало непогашенных долгов. Из-за них Заворотнюк даже разыскивали судебные приставы.

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».