24-летняя Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже год как борется с раком, поделилась сокровенными мыслями о детстве и желании иметь машину времени

Как передает Politeka.net, девушка растрогала сеть эмоциональным постом в Инстаграм, в котором призналась, что не может больше "подавлять негативные мысли". Аня поделилась несколькими фото: как она выглядит сейчас и какой была в детстве. Девушка рассказала, что, когда была маленькой, любила гулять в лесу рядом с домом, и верила, что там живут феи. А вот в подростковом возрасте, оказывается, Аня увлекалась рок-музыкой и была готом.

"Каждый день своей жизни я учусь быть лучше чем вчера. Не могу солгать и сказать, что это всегда получается. Но я знаю одно, для этого мне дана вся моя жизнь. Каждый день стараюсь узнавать что-то новое, исследовать наш удивительный мир и подавлять в себе негативные мысли и конечно меняюсь.

Много раз размышляла о том, насколько интересно было бы переместиться во времени, чтобы встретиться с собой малышом... К сожалению, я понимаю что это невозможно, но я бы очень хотела чтобы когда-нибудь изобрели такую машину времени)", - поделилась дочь актрисы.

Пользователи прониклись искренностью девушки и кинулись утешать, желая скорейшего выздоровления Анастасии Заворотнюк. Также многие отметили, как сильно Аня похожа на свою мать.

"Милая...это время тоже пройдёт 🙏🙏🙏 и будет 🌈🌤️ сейчас у тебя путь к познанию себя..,путь непростой но оочень полезный и необходимый... всё будет хорошо 🙏🌈🌈🌈🌤️"

"Дай Бог вашей маме здоровье и выздоровления ❤️все будет хорошо.а недалеких людей не слушайте им лишь бы обсуждать ."

"Ань ты и есть фея . Не сдавайся и все будет хорошо"

"как же вы похожи на свою мамочку💯"

"Анечка вы прекрасна как ваша мама❤️"

"Какая хорошенькая👌 очень на маму похожа😉"

"Надеюсь скоро все закончится."

Семья долгое время скрывала любую информацию о настоящем состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Все данные о раке головного мозга и о том, что актриса пережила несколько операций, а затем очутилась в реабилитационном центре - крупицы, которые просачивались сквозь ее окружение и, безусловно, с помощью папарацци, дежуривших под больницей. Так было до недавнего времени, пока дочь Заворотнюк, наконец, не проговорилась о том стрессе, который переживает.

«Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс - это не сказать даже малой части... я глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье», - поделилась в соцсети Анна.

Напомним, Заворотнюк подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления.

Также Politeka писала, что друзья Заворотнюк заговорили о болезни актрисы, признание пробирает до слез.