Дочь Анастасии Заворотнюк Анна решила поделиться личным в социальной сети

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Анна рассказала о своем прошлом.

По ее собственным словам, она была невыносимым подростком, просто маленькой оторвой.

«Мне постоянно хотелось меняться, я делала пирсинг, набила 2 тату (от одной из которых сейчас мучительно избавляюсь, вторую очень люблю), красила пряди волос в синий цвет, полностью красилась в блондинку, делала каре, затем красилась в чёрный. Я даже не представляю как все эти эксперименты выдержала моя шевелюра и мои близкие, особенно дедушка», - рассказала Анна.

В подростковом возрасте она успела побывать готом, большой поклонницей аниме, а затем наступил «спортивный» период.

«Я стала скейтершей, так и не научившись делать трюки, просто иногда брала его с собой в школу, затем мне подарили кислотно зелёный bmx, для тех кто не знает, это особый вид велосипеда, он отличается меньшем размером, чем обычный велик и имеет абсолютное отсутствует подвески 🚲 счастья моему не было предела, к сожалению с трюками все ещё была беда, но с каким же наслаждением и ощущением собственной «крутости» я рассекала на нем по окрестностям», - рассказала девушка.

Признание поразило ее фолловеров.

«Я даже не могу представить, что это всё ты», «Даже не верится, что вы были такой», «Сложно в это верится😂 Вы же сейчас Леди в платьице)», - пишут в комментариях.

Также там Анну спросили имела ли она кумиров в детстве.

«Мама всегда была моим кумиром», - ответила девушка.

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