Известная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила уютный отдых вместе со своим любимым питомцем

Артистка решила показать себя в домашнем виде и без макияжа во время отдыха вместе с маленьким домашним любимцем Рафиком, пишет Politeka.

На представленных кадрах Леся в одном банном халате и с махровым полотенцем на голове полюбовалась собой перед зеркалом. В руках Леся держала своего питомца, которой мило прижался к ней и забавно реагировал на шуточные поцелуи своей хозяйки.

Отметим, в разделе Стори в Инстаграм Никитюк стала показывать то, как протекают ее домашние будни все чаще, ведь сейчас проходит уже третья неделя карантина. Артистка проводит прямые эфиры, раскрывает секреты ухода за собой и хвастается домашними вкусностями.

«У меня так много работы и такой график, что я Им все .. ну почти! Уже 2 года я не Им тяжелый Свинина, телятина, картофель, рис , макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочку выбросила месяц назад и что вы думаете ??? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе избавилась, птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сало раз в неделю», - поделилась секретами красоты недавно Леся.

До этого же артистка показала в социальной сети Инстаграм на своей странице стильный кадр, на котором позировала на одной из китайских улочек в черной защитной маске.

По словам звезды, когда она была в Китае во время отпуска, то еще тогда, несколько месяцев назад, носила маску и если бы она знала о скором наступлении эпидемии, то запаслась бы масками в большем количестве.

На самом фото Леся позировала в коротенькой кожаной мини-юбке с замком спереди, аккуратной черной кофте и в болотного цвета ботильонах на невысоком каблуке. Дополнила свой "образ дня" ведущая маленькой сумочкой такого же оттенка, как и ее одежда.

Причем в подписи звезда так же рассказала о планах на ближайшее время. предоставив поклонникам возможность провести свое время с ней, пусть и в виртуальном режиме.

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