Алла Добкина, дочка скандального украинского политика Михаила Добкина, поделилась снимками с отдыха

Девушка с семьею в конце января посетила Мальдивы, передает Politeka.net. Модель размещала фото в купальниках и со своим сыном, однако, видимо, некоторые снимки Добкина оставила на потом.

Спустя два месяца Алла поделилась снимками с отдыха. На кадрах дочь политика позировала в бикини на пляже и с сыном за обедом. Образ красотки завершала соломенная шляпка.

Модель похвасталась стройными ножками, тонкой талией и пышной грудью. На всех фото можно разглядеть идеальный загар.

"Мне сегодня приснился океан❤️😢", - написала Алла, дав понять, что скучает по Мальдивам.

За шесть часов пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Красивые 👑👑❤️😇", "Красотка🌹❤️", "Это наСчастье!🙏❤️💋😘😜😛", "Номер казался маловат!!!😂😂😂😉😉😉", "Я о нем мечтаю 🙏🙏🙏 вы красотка🌺", "😩Всё будет, нужно только подождать...🌊 🏝 🌞", "На заднем фоне Джеки что ли )", "Красивое фото💕👍💞", - написали пользователи сети.

Напомним, дочь Добкина предстала без штанов, в одной лишь длинной и широкой футболке розового цвета.

Алла позировала рядом с картиной, без косметики и с хвостом на голове.

Вместе с ней творением искусства любовался ее годовалый сын.

Примечательно, что внимательные поклонники заметили раны на коленях девушки, предположив, что она могла упасть в "погоне" за непослушным ребенком.

Ранее сообщалось, что Алла Добкина, как и все украинцы, пребывает на карантине.

Она разместила пост в Инстаграм, который сопроводила новым фото, где, по ее словам, позирует без макияжа и в черной домашней одежде.

Напомним, что расфуфыренная Алла Добкина взбудоражила украинцев признанием: "Поцелуи только в кровати".

Как сообщала Politeka, бесстыжая дочь Добкина раздвинула ноги на камеру и удивила признанием: "Очень кайфую от этого".

Также Politeka писала, что Алла Добкина засветила все свои достоинства в прозрачной сетке: «вот это объемы».