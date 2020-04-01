Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как романтично проводит время со своим супругом

В этот раз певица показала на своей странице в социальной сети Инстаграм, небольшое видеообращение. Как оказалось, звезда решила оригинально поздравить коллегу и близкого товариша Дмитрия Монатика. Причем сделала она это вместе со своим супругом, пишет Рoliteka.net.

На представленном видео в социальной сети Инстаграм Вера позировала в домашнем виде без макияжа и вместе со счастливым супругом Константином. Мужчина сыграл на синтезаторе, чтобы Вера спела одну знаменитую песню, обращаясь к Дмитрию. Таким образом пара поздравила коллегу с праздником:

«С Днём Рождения @monatik_official 💙 Уважаем, обожаем, любим!!! Вместе с @svitsketv поздравили Диму 🎈 ждём полный выпуск в субботу ✨», - написала Вера под совместным видео с мужем.

Ролик вызвал бурную реакцию в сети, ведь многие пытаются доказать, что Вера и Константин находятся в разводе, однако на самом деле пара счастлива и просто не афиширует подробности личной жизни. После фанаты отметили, что Меладзе очень поезло с женой.

Ранее Вера Брежнева удивила трогательными кадрами с мужем, представив те в социальной сети Инстаграм. Причем выступала артистка даже в Международный женский день, поздравив своих поклонниц. А чтобы избавить себя от ненужных комментариев в адрес семьи, не забыла звезда в разделе Стори опубликовать трогательные семейные кадры.

Так, в специальном разделе Инстаграм певица показала трогательное обращение к мужу и целый фотоколлаж с снимками, на которых она вместе с Меладзе счастливо обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

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