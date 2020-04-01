Анастасия Волочкова во время одного из своих интервью рассказала, что ее в молодости домогался влиятельный мужчина

Артистка сообщила, что данным человеком в ее жизни был директор Мариинского театра Махар Вазиев. На тот момент он только стал директором и сразу дал понять, чего хочет от балерины.

По ее словам, Вазиев при всех заявил: «А вот эта будет моей», пишет СтарХит. Для Волочковой услышать такое и сейчас кажется диким, а ведь ситуация произошла аж 19 лет назад.

Кроме того, в то время балерина строила отношения с солистом театра Фарухом Рузиматовым. Однако Анастасия призналась, что даже если бы не имела бойфренда, она бы все равно не крутила роман с Вазиевым, чтобы "через постель" строить карьеру.

Директор театра удивился отказу Волочковой и не собирался ее отпускать, когда та захотела уволиться.

Вазиев якобы оставил артистку на «коротком поводке». Давая новые партии, он превращал ее жизнь в кошмар. Ведь таким образом влиятельный мужчина хотел сломить волю балерины.

Однако Анастасия сумела прорвать блокаду ухажера и отправилась в Японию. Позже она наладила контакты с другими театрами, где впоследствии и выступала.

Анастасия Волочкова в молодости:

"Я изначально твердо себе пообещала, что не дам Вазиеву превратить меня в крепостную балерину», — сообщила Волочкова.

Вскоре звезда со скандалом уволилась из Мариинского театра, а Вазиев уехал работать в Милан, где едва не развалил труппу. Позднее, по словам Волочковой, его уволили, благодаря итальянским профсоюзам, за домогательства к балеринам, деспотичность и коррупцию.

Стоит отметить, что сам Махар Вазиев отказался комментировать слова Анастасии Волочковой.

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