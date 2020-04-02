Популярные певицы, актрисы и телеведущие регулярно появляются в вечерних нарядах на красных дорожках, в прямых эфирах и на других мероприятиях
Politeka.net решила вспомнить самые незабываемые образы украинских звезд – вечерние платья, в которых они выглядели как члены королевской семьи.
Телеведущая Катя Осадчая в программе «Светская жизнь», а также на шоу «Голос» регулярно облачается в дизайнерские платья. Одно из самых роскошных на ней было во время съемок в Вене, где она была на балу. Невероятной красоты черное платье она надевала на проекте «Танцы со звездами».
Дерзкая Женька из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет"
Юрий Ткач из "Квартал 95" изменился до неузнаваемости, жена и дочь оценили: "Красавчик"
Драма в семье Кравец из "Квартал 95": что произошло с несовершеннолетней дочерью артистки
Доллар и евро рванули в разные стороны, курс валют снова удивит украинцев: подробности
Ани Лорак славится шикарными концертными нарядами. На одном из последних мероприятий звезда появилась в роскошном платье с оголенными плечами, которое переливалось на сцене. На другом концерте Лорак отдала предпочтение черному закрытому платью.
Светлана Лобода – эпатажная артистка, которая любит странные необычные наряды – боди, брючные костюмы, кожаные топы. Но даже она иногда отдает предпочтение вечерним платьям.
Украинская звезда Тина Кароль любит элегантные нежные платья, которые подчеркивают ее точеную фигуру. Она любит эксперименты, но в меру.
Солистка The hardkiss Юлия Санина обожает эпатажные, яркие наряды. Каждый ее образ – это эксперимент не только с одеждой, но и с прической и макияжем.
Напомним, что Ани Лорак поразила внешним видом в белоснежном наряде, фото облетело сеть: "Будто невеста".
Как сообщала Politeka, Осадчая поиграла с мохнатым другом, пока сын спит, Монатик не сдержался: «Это ужас…».
Также Politeka писала, что Кароль показала, как добиться идеальных форм тренировками: будет худее Лободы.