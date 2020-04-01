Українська телеведуча Катя Осадча поділилася з шанувальниками зворушливим вечірнім знімком

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Судячи з усього, Осадча зробила знімок ввечері, коли її молодший син вже заснув. Катя без макіяжу сидить в обнімку з величезним ведмедем.

«Мамам на карантині придумувати собі пригоди не треба :) якщо вам сумно, у вас просто немає вдома дітей. Сил всім мамам і натхнення. Що сьогодні робили з дітьми, діліться ідеями», - зазначила зірка.

За день пост телеведучої зібрав понад 23 тисяч лайків. Не стрималися і оцінили фото Дмитро Монатік, Даша Астаф'єва та Юлія Саніна. У коментарях до посту шанувальники Осадчої із задоволенням ділилися з зіркою своїми новинами з "ув'язнення".

«Малювання, ліплення, прибирання, гойдалка, катання на мамі», «Клеїли так, що клей у молодшої доньки в волоссі... з пластиліну ліпили, але потім щось пішло не так і обмазали пластиліном вхідні скляні двері... А ще звичайно вирізали», «Уроки робили цілий день, це жах, не діти вчаться, а батьки», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Осадча порадувала шанувальників новими фото без макіяжу. Артистка з'явилася в білій футболці й чорно-білих штанях. Катя зробила хвостик, затягнувши волосся назад. Вона посміхалася, і виглядала свіжо, незважаючи на те, що на ній практично немає макіяжу.

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