Відома співачка Тіна Кароль влаштувала насичене тренування в новому іміджі

Цього разу співачці вдалося здивувати під час чергового тренування. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка представила серію нових вправ, які допомагають їй тримати фігуру у відмінній формі, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз в розділі Сторі Тіна представила серію кадрів з тренування в порожньому спортзалі. Артистка появиласть перед об'єктивом з акуратно укладеними волоссям і в стильному світло-сірому спортивному костюмі.

Зірка приємно здивувала також вправами з м'ячем на м'язи ніг, які допомагають привести в порядок фігуру на карантині. До речі, після того, як співачка ізолювалася разом з сином, вона кожен день вирішила виставляти Сторі з новими тренуваннями і відзначати "настрій дня".

Вдень раніше артистка вже говорила, що кожен новий день зустрічати з позитивом і бадьоро проводити його, «йти на зустріч своєму страху і не згортати».

До цього Тіна Кароль здивувала яскравими танцями з Даном під час нового ефіру пісенного шоу "Голос". Цього разу співачці вдалося здивувати під час чергового ефіру шоу - артистка запалила разом з одним із членів журі прямо біля суддівського крісла.

Схоже, приписуваний роман зіркам Дану Балану і Тіні Кароль набирає обертів. Цього разу пара підкорила шанувальників запальними танцями під відому мелодію. Артисти мило трималися за руки і кружляли біля сцени, весело сміючись і дивуючи.

Кадри одного з пикантнейших моментів їх танцю були представлені також на фан-сторінці Тіни Кароль в соціальній мережі Instagram.

«Ех, Дан 😃 втрачаємо хлопця, поплив...😍😍😍 Тіна все його кудись веде, а він і радий.. сонечка», «ДанТина і Фантіни best friends?🙏❤️😍», «Щасливі 🧩🧩 Ними можна милуватися вічно», «Дан, що ти зробив з Тіною?🙈», «Неееет, найцікавіше через 2 тижні 😻 команда Тіни, приїзд матусі Дана❤️❤️❤️ ой, серце не витримає, напевно 😂», «Тіна в цей раз веде ці танці баланцы 😁», «Улюблені і неповторні 💛💛💛», – написали користувачі.

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