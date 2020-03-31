Популярна співачка Ані Лорак порадувала шанувальників пікантним знімком у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Залишайтеся вдома! Ніколи не здавайтеся!», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Лорак позує в пікантному білому вбранні, який оголює її струнке тіло.

Однак шанувальники Лорак були позбавлені можливості що-небудь сказати – фотографію зірка викинула в Сторіс.

Раніше Ані Лорак представила відеозапис з виконанням пісні під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі". Зірка засвітила свою фігуру ще до схуднення, а також зачіску, яку багато користувачів дуже любили.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала архівний ролик, в якому з'явилася з довгими нарощеним волоссям з высветленными пасмами і косою чубчиком. При цьому зірка позувала у блідо-рожевій сукні зі шлейфом і спущеними бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. У наш непростий час особливо розумієш, що ми одне ціле – планета Земля. Адже якщо погано одному з нас, ми відчуваємо біль. У важкі часи є тільки один шлях до порятунку – це Любов. Любов і турбота до Себе. Любов і турбота до Ближнього. Час згуртуватися в турботі і любові один до одного! Нехай ця пісня під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі" @davidfoster зігріє вас! Бережіть Себе! 🙏🏻», – написала Кароліна під новим постом.

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