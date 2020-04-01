Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала трогательное видео с Дмитрием Монатиком в честь праздника коллеги

Сегодня Надя решила в социальной сети Инстаграм представить милое видео с концерта, на котором выступила с близким другом и коллегой Дмитрием Монатиком, пишет Politeka.

Сегодня артист отмечает день рождения, поэтому звезда не удержалась от трогательного обращения. При этом в видео можно заметить, как артисты обнимаются и улыбаются друг другу.

«Дорогой друг. Твой талант и труд всегда восхищает!!! Знаю, как много сюрпризов ты готовишь для слушателей и впереди будет ещё больше и круче , ведь ты этого достоин как никто другой . Добро и любовь - вот, что дарят твои песни. Ну и конечно надежду на то, что все будет хорошо. А так и будет 🙏 Любим тебя и твою семью ♥️ @irinamonatik И конечно спасибо за наш волшебный дуэт. Это навсегда в сердце», - написала Надя.

Поклонники тут же ответили:

«Самое лучшее и невероятное выступление 😍», «З ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 😍😍😘😘😘😘😘😘», «Ждём ещё дует 🙌😻», «нереально, одно из моих самых любимых выступлений 😍😍😍😍», «Шикарно🔥🔥🔥», «Я шестая», «Блин....офигенно🔥🔥🔥».

Ранее Надя провела прямой эфир, чтобы показать и рассказать о косметике, которую использует. После звезда представила конечный итог ее нового образа и решила пообщаться с фанатами и посмотреть, следовали они ее наставлениям.

«Самооценка моих бровей поднялась на очень сильно 😂😂❤️. А вообще я до сих пор в шоке и спасибо Наде за то, что имела возможность быть вместе в эфире ❤️❤️🤞🏼», - написала одна из поклонниц под видео, представленном на фан-акаунте.

Вот что ответили поклонники:

«І вчіться )))😂😂😂😂», «Круууть 😍», «Такая ты милаяяя 😍😍❤️ :333», «Молодчинка 😍💕», «Обожаю ❤️❤️❤️❤️ Лучшая!», «Очень рада за тебя😍♥️».

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