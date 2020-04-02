Звездные браки очень хрупкие, особенно, когда оба человека работают в шоу-бизнесе. Впрочем, есть и исключения, когда творческие дуэты общая работа только объединяет

Politeka.net составила топ-5 самых красивых и крепких звездных пар, которые многое пережили вместе.

Одна из самых красивых пар в украинском шоу-бизнесе – это Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Они пережили дикую популярность и провалы друг друга, умудряясь сохранить трепетные отношения внутри семьи.

Настя Каменских и Потап долгое время скрывали свои отношения, решив рассказать о них лишь накануне свадьбы. Сегодня они наслаждаются любовью друг друга, не стесняясь проявлять нежность на людях. Пара даже нашла общую работу – они оба выступают тренерами в шоу «Голос».

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов полюбили друг друга на съемках. Сегодня они не только вместе воспитывают сына, но и вместе ведут множество проектов.

Сергей и Снежанна Бабкины – образец семейного тепла. Они воспитывают троих детей и не перестают рассказывать всему миру о том, как они сильно любят друг друга.

Кристина Асмус и Гарик Харламов полюбили друг друга несмотря на то, что комик был женат. Сегодня актриса переживает не лучшие времена из-за травли в соцсетях, но муж всячески ее поддерживает.

Напомним, что Дорофеева в пижаме засветила на домашнем видео счастливого Дантеса: "Мы стали активно...".

Как сообщала Politeka, Потап на диване с Позитивом смутил Монатика резиновой женщиной: «Пригласите Кароль».

Также Politeka писала, что Осадчая поиграла с мохнатым другом, пока сын спит, Монатик не сдержался: «Это ужас…».