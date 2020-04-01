Популярні українські виконавці Потап і Позитив запустили авторське шоу в YouTube на час карантину

Як передає Politeka.net, анонс першого випуску Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram. У новому проекті музиканти сидять на дивані і спілкуються на злободенні теми, обговорюючи карантин, зарубіжних музикантів і нові тренди.

«Вийшов! Дивіться на YouTube. 2popodcast», - зауважив Потап.

За годину анонс передачі подивилися майже 17 тисяч разів. У коментарях користувачі пишуть, що випуск дуже цікавий.

«Зараз буде найкращий час в моєму житті», «Хлопці, ви молодці! Зараз важливо відволікатися від усього, що відбувається і ви дуже допомагаєте. Дуже кльово! Продовжуйте в тому ж дусі!», «А Потап - філософ!», «Запросіть у гості Тіну Кароль», «Випуск дуже цікавий», «Потап кращий», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що на цей раз в гостях у музикантів на відеозв'язку був співак Дмитро Монатік. На початку розмови Позитив зауважив, що Монатік сидить на надувному кріслі і почав розпитувати про нього. Потап же перервав свого колегу, заявивши: «Ну так гарно сказав він. Не псуй. А то зараз почнеться…гумова жінка». Видно, що зухвалий жарт Потапа змусив Монатіка трохи зніяковіти, але в той же час і посміятися.

Нагадаємо, що юна підопічна Потапа у вузькому топі показала, як вона спокушає чоловіків: «Неможливо не любити».

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