Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала в прямому ефірі, як перевтілюються завдяки косметиці

Під час карантину зірка вирішила не сидіти без діла, тому щодня публікує нові фото, проводить прямі ефіри і навіть знялася в домашній фотосесії з чоловіком, підкоривши романтичними кадрами, пише Politeka.

А сьогодні в соціальній мережі Instagram зірка провела прямий ефір, під час якого розповіла про б'юті лайфхаках, пообщалсь з фанатами і розкрила кілька секретів вдалого макіяжу.

Під час запису також шанувальники встигли помітити і дружина Наді - Володимира Дантеса, який мило поговорив з Надею і усміхнулася на камеру. Багато коментаторів під роликом Наді написали, що Володимир виглядає дуже молодо і без бороди йому ніби знову 20 років.

Також співачка вирішила розповісти, як проводить час на третій тижні карантину:

«Третя тиждень карантину. У нас з'явилося багато різних нових домашніх звичок. Особливо ми почали активно готувати і багато є. Багато!!!!! Часто! Активно! Їсти 😂 але зараз не про це...) Я хочу поділитися з вами музикою, яка подобається мені. І вона сиииильно різна. І класика і попса і репчик, ну коротше послухайте. Зазвичай я слухаю вранці, коли тільки прокинулася.

Погнали і не забудьте собі зберегти ✔️

1. The Beatles ( ідеально вранці, слухати все!!!)

2. Stromae ( улюблений артист, цілодобово, слухати все)

3. 5 Seconds of Summer ( кльові хлопці і тречки: teeth, easier )

4. Selena Gomez альбом «Rare” ( дуже легкий і дуже жіночий)

5. Kanye West (альбом Jesus is king)

6. Mac Miller ( це точно не з ранку. Слухаю його, коли сумно.він чарівний )

7. Harry Styles ( гарний альбомчик «Fine Line”, приємний, легкий )

8. The Weeknd ( блін, от не люблю його, а він взяв, як на зло, випустив хороший альбом )

9. Dominic Fike (кайф)

10. Скриптонит», - написала Надя кількома годинами раніше.

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