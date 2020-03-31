Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала в прямому ефірі, як перевтілюються завдяки косметиці
Під час карантину зірка вирішила не сидіти без діла, тому щодня публікує нові фото, проводить прямі ефіри і навіть знялася в домашній фотосесії з чоловіком, підкоривши романтичними кадрами, пише Politeka.
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А сьогодні в соціальній мережі Instagram зірка провела прямий ефір, під час якого розповіла про б'юті лайфхаках, пообщалсь з фанатами і розкрила кілька секретів вдалого макіяжу.
Під час запису також шанувальники встигли помітити і дружина Наді - Володимира Дантеса, який мило поговорив з Надею і усміхнулася на камеру. Багато коментаторів під роликом Наді написали, що Володимир виглядає дуже молодо і без бороди йому ніби знову 20 років.
Також співачка вирішила розповісти, як проводить час на третій тижні карантину:
«Третя тиждень карантину. У нас з'явилося багато різних нових домашніх звичок. Особливо ми почали активно готувати і багато є. Багато!!!!! Часто! Активно! Їсти 😂 але зараз не про це...) Я хочу поділитися з вами музикою, яка подобається мені. І вона сиииильно різна. І класика і попса і репчик, ну коротше послухайте. Зазвичай я слухаю вранці, коли тільки прокинулася.
Погнали і не забудьте собі зберегти ✔️
1. The Beatles ( ідеально вранці, слухати все!!!)
2. Stromae ( улюблений артист, цілодобово, слухати все)
3. 5 Seconds of Summer ( кльові хлопці і тречки: teeth, easier )
4. Selena Gomez альбом «Rare” ( дуже легкий і дуже жіночий)
5. Kanye West (альбом Jesus is king)
6. Mac Miller ( це точно не з ранку. Слухаю його, коли сумно.він чарівний )
7. Harry Styles ( гарний альбомчик «Fine Line”, приємний, легкий )
8. The Weeknd ( блін, от не люблю його, а він взяв, як на зло, випустив хороший альбом )
9. Dominic Fike (кайф)
10. Скриптонит», - написала Надя кількома годинами раніше.
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