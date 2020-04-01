Известная певица Тина Кароль примерила на себя стильный лавандовый наряд, составив конкуренцию Вере Брежневой

В последнее время, чтобы разнообразить будни и уделить бальше внимания собственной аудитории, звезда начала делиться различными фото из последних фотосессий, показывать топ лучших упражнений для похудения, а также умилять кадрами с сыном, сообщает Politeka.

Лучшие кадры Тины с последних съемок появляются также и на официальном фан-аккаунте Тины. В этот раз поклонники представили наряд звезды, который также надевала и Вера Брежнева. Фанаты предложили сравнить два образа артисток и выбрать лучший.

Певицы позировали в лавандовом наряде длинной в пол, полностью расшитом пайетками и украшенное черными полосами на зоне декольте и без бретелей. При этом волосы звезд распущены, а на лицах яркий макияж.

«Тина 🔥🔥🔥🔥😍😍♥️», «Тіна, звісто ТІНА🔥❤️», «Тіночка, і тільки вона!!!!❤️🔥😍», «Тина», «Тинка❤», «Тинааа❤️», «Конечно Тина❤️❤️❤️❤️❤️», «Тинуся 🔥😍💕 Тут можно было и не спрашивать 💕💕», «Такое впечатление, что Брежнева одела платье Тины, не идёт», «Тиночке больше подходит ))❤️🔥», – написали поклонники.

Ранее сообащлось, что приписываемый роман звездам Дану Балану и Тине Кароль набирает обороты. В этот раз пара покорила поклонников зажигательными танцами под известную мелодию. Артисты мило держались за руки и кружились возле сцены, весело смеясь и удивляя.

Кадры одного из пикантнейших моментов их танца были представлены также на фан-странице Тины Кароль в социальной сети Инстаграм.

«Эх, Дан 😃 теряем парня, поплыл...😍😍😍 Тина все его куда-то ведёт, а он и рад.. солнышки», «ДанТина и ФанТина best friends?🙏❤️😍», «Счастливые 🧩🧩 Ими можно любоваться вечно», «Дан, что ты сделал с Тиной?🙈», «Неееет, самое интересное через 2 недели 😻 команда Тины, приезд мамочки Дана❤️❤️❤️ ой, сердце не выдержит, наверное 😂», «Тина в этот раз ведёт эти танцы баланцы 😁», «Любимые и неповторимые 💛💛💛», – написали пользователи.

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