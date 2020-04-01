Известная певица Светлана Лобода показала, как проходит ее свободное время на карантине

В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых фото в социальной сети Инстаграм в разделе Стори серию кадров, сделанных перед очередным занятием спортом в личном спортзале. При этом удивила артистка и пикантным кадром на ступеньках, сообщает Politeka.

Звезда показала, как ходит по дому в серых штанах и топе, при этом ее снимают со спины и даже трогают за пятую точку. После артистка также показала, как смотрится ее подтянутая фигура без фотошопа - звезда подняла руки, словно бодибилдер, и показала их перед камерой.

«Я стараюсь придерживаться принципов здорового питания, а вот диетами никогда не увлекалась. Моя диета – это всякое отсутствие диет. Я знаю, что необходимо есть минимум пять раз в день маленькими порциями.

Тренер говорит, что я должна возить с собой судочки, чтобы получать после тренировок нужный объем белков. Но с моим графиком, честно говоря, не до судочков», - ранее отмечала сама артистка, рассказывая о своих секретах похудения.

Также звезда решила показать, как проводит все домашнее время дома, как пытается разнообразить свои будни и как веселятся вместе с ней ее дети - Тильда и Ева. В разделе Стори на фото она показала, как устроила милую прогулку с детками. А на своей основной странице Светлана показала, как веселится в ванной сама, напевая собственные песни.

«Дома можно все !!!😂🤘😘 петь, танцевать ,креативить , писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!», – написала Светлана под новым постом.

Напомним, Лобода ошарашила переменами во внешности, кадры облетели сеть

А еще Politeka писала, что Лобода прогулялась на пляже в крошечном бикини

Также Politeka сообщала, что Лобода показала, как на самом деле выглядит без фотошопа