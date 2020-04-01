Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Популярная украинская певица Надя Мейхер, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», показала роскошное тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

Так, Мейхер позирует в кожаном платье с декольте, задрав руки к верху. Как можно заметить, наряд элегантно подчеркивает подтянутую фигуру певицы.

Дополнял образ исполнительницы красивый кулон и туфли. Снимки, как можно заметить, были сделаны на студии Мейхер.

Однако, поскольку фотографию она выбросила в Сторис, ее поклонники были не в состоянии что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, певица Надежда Мейхер показала новое фото в Инстаграм.

На фото Надя позирует в черном легком платье, а в руках держит пальто. Волосы в этот раз певица оставила распущенными, а образ дополнила черными каблуками. На фоне можно увидеть только стену. Скорее всего, снимок был студийным.

Фанаты никак не смогли оценить публикацию Нади, как и написать ей хвалебные или негативные комментарии. Все из-за того, что Мейхер выбросила пост в сторис, где нет таких инструментов.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надежда Мейхер показала новое фото в Инстаграм.

На фото Надя позирует в черном блестящем платье с внушительным декольте. Образ она дополнила украшениями на шее. Волосы у Мейхер были в этот раз по шею и растрепанными. На кадр наложен эффект, который придал ему старины. Певица позировала в ванной, скорее всего. Кадр, возможно, из 2013 года.

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