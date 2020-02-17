Создатель саундтрека к "Бригаде" Андрей Иванов трагически умер, когда его сбила мощная волна на пляже

Основатель музыкального проект Triplex Андрей Иванов, который написал музыку для "Бригады", попал под волну вместе с женой. Произошло все на пляже Бонди Бич, что в Сиднее. Музыкант, к сожалению, погиб. Его жену удалось спасти. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, передает Politeka.

Ранее мы сообщали, что в возрасте 86 лет ушла из жизни американская актриса Линн Коэн, известная по роли домработницы в сериале HBO "Секс в большом городе".

О смерти актрисы 14 февраля сообщил ее менеджер Джоша Пульц, правда, не раскрыл причину и обстоятельства.

Популярность Коэн принесла роль домработницы и няни Магды у персонажа Миранды Хоббс (в исполнении Синтии Никсон), лучшей подруги Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер.

Сообщалось, что в возрасте 84 лет не стало итальянской оперной певицы Миреллы Френи.

Френи за свою продолжительную творческую жизнь исполнила около 40 оперных партий. Дебютировала Мирелла в роли Микаэлы (опера «Кармен», Бизе) в далеком 1955 году на сцене Городского театра родной для нее Модены. Мирелла Френи выступала, разумеется, в «Ла Скала», а также всех крупнейших театрах мира, таких, как «Метрополитен-опера», «Ковент-Гарден». Она выступала с такими величайшими именами, как артисты Клаудио Аббадо, Рикардо Мути, Карлос Клайбер и самим Лучано Паваротти. Френи была подругой покойного Паваротти, кроме того, они были земляками.

Известно также, что, закончив выступать профессионально на большой сцене, она основала Академию бельканто CUBEC и преподавала там около 20 лет – проект стал их совместным со вторым супругом детищем.

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