Популярная украинская певица Настя Каменских обнажила свои роскошные формы ради яркого фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Звезда намекает, что даже во время карантина ей приходится работать. Вероятно, ограничения не помешали ей провести очередную фотосессию в студии.

"Отдыхать нельзя работать - моя мантра на период карантина. Правда, запятая всегда стоит в разных местах", – написала Настя Каменских в социальной сети.

На фотографии певица позирует в ярких двухцветных брюках и топе, который похож на нижнее белье – комбинацию. Желтая одежда и тени на веках ярко выделяются в приглушенном неоновом свете.

Пользователи социальных сетей оценили новый образ Насти Каменских. За 12 часов публикация набрала более 60 тысяч лайков и огромное количество комментариев.

"Красотка"; "Какой кайф"; "Настя, ты наш огонь"; "неоновая плоть"; "Ух ты блин прикольно"; "Крутое фото"; "Волшебная"; "Настюш ти така красуня❤️❤️❤️❤️ ти топ 🔝🔝🔝 найкраща співачка люблю тебе і твою творчість☀☀☀ ти найкраща 😍😍😍😍😍".

Ранее Настя Каменских рассказала, чем занимается вместо съемок и светских мероприятий, отмененных из-за карантина. По словам певицы, каждый день в девять часов утра она с поклонниками проводит интенстивную тренировку в прямом эфире в Инстаграм.

В одном из постов артистка показала домашние фото, где снялась с легким макияжем на лице и в ярко-желтой толстовке, а в подписи рассказала, что ей помогает найти гармонию и сохранить бодрое расположение духа в нелегкое время:

«Я верю в баланс Вселенной, баланс чёрного и белого. И что в каждом событии нужно находить что-то хорошее❤️ Сейчас у нас есть больше времени. Например, время, которое у нас уходило на переезд на работу - теперь можно использовать на спорт💪".

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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