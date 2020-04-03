После объявления карантина большинство артистов остались без работы, отменили концерты и съемки. Многим пришлось остаться дома целыми семьями

Politeka.net узнавала, как проводят карантин самые известные звездные пары.

Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса – Надя Дорофеева и Владимир Дантес дома не скучают. Влюбленные придумывают различные онлайн-проекты и развлекают себя как могут. Они уже провели совместный прямой эфир для подписчиков, Дантес снимает ролики «Как не развестись во время карантина», а Надя учит поклонниц краситься в прямом эфире. Также пара устроила себе домашнюю фотосессию.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов придерживаются карантина, несмотря на периодические съемки. Пара уделяет много времени своему маленькому сыну – они много играют, готовят еду вместе. Кроме этого, Горбунов и Осадчая записывают видео для молодежного канала Тик Ток.

Настя Каменских и Потап не отстают от коллег, уделяя много внимания онлайн-проектам. Потап с Позитивом запустил передачу для Ютьюба, а Настя снимает влоги, проводит тренировки в прямом эфире и пишет новые песни. В начале карантина они даже выходили на утренние пробежки с тренером.

Фронтвуман группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж Вал проводят время со своим сыном, а также работают в собственной студии звукозаписи, которая обустроена в их новом доме. Санина несколько раз выходила в прямой эфир, проводя концерты для своих поклонников.

Напомним, что Осадчая поиграла с мохнатым другом, пока сын спит, Монатик не сдержался: «Это ужас…».

Как сообщала Politeka, Дорофеева устроила с Монатиком горячие танцы, артист не устоял: "Навсегда в сердце".

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