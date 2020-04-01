Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала зворушливе відео з Дмитром Монатиком в честь свята колеги

Сьогодні Надя вирішила в соціальній мережі Instagram уявити цікаве відео з концерту, на якому виступила з близьким другом і колегою Дмитром Монатиком, пише Politeka.

Сьогодні артист відзначає день народження, тому зірка не втрималася від зворушливого звренення. При цьому відео можна помітити, як артисти обнімаються і посміхаються один одному.

«Дорогий друже. Твій талант і праця завжди захоплює!!! Знаю, як багато сюрпризів ти готуєш для слухачів і попереду буде ще більше і крутіше , адже ти цього вартий як ніхто інший . Добро і любов - ось, що дарують твої пісні. Ну і звичайно надію на те, що все буде добре. А так і буде 🙏 Любимо тебе і твою сім'ю ♥️ @irinamonatik І звичайно спасибі за наш чарівний дует. Це назавжди в серці», - написала Надя.

Шанувальники тут же відповіли:

«найкраще і неймовірний виступ 😍», «З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 😍😍😘😘😘😘😘😘», «Чекаємо ще дме 🙌😻», «нереально, одне з моїх найулюбленіших виступів 😍😍😍😍», «Шикарно🔥🔥🔥», «Я шоста», «Блин....офігенно🔥🔥🔥».

Раніше Надя провела прямий ефір, щоб показати і розповісти про косметику, яку використовує. Після зірка представила кінцевий підсумок її нового образу і вирішила поспілкуватися з фанатами і подивитися, йшли вони її настанов.

«Самооцінка моїх брів піднялася дуже сильно 😂😂❤️. А взагалі я до сих пір в шоці і спасибі Наді за те, що мала можливість бути разом в ефірі ❤️❤️🤞🏼», - написала одна з прихильниць під відео, представленому на фан-акаунті.

Ось що відповіли шанувальники:

«І вчіться )))😂😂😂😂», «Круууть 😍», «ти Така милаяяя 😍😍❤️ :333», «Молодчинка 😍💕», «Обожнюю ❤️❤️❤️❤️ Найкраща!», «Дуже рада за тебе😍♥️».

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