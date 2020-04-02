Популярна українська співачка Настя Каменських оголила свої розкішні форми заради яскравого фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Зірка натякає, що навіть під час карантину їй доводиться працювати. Ймовірно, обмеження не завадили їй провести чергову фотосесію в студії.

"Відпочивати не можна працювати - моя мантра на період карантину. Правда, кома завжди стоїть у різних місцях", – написала Настя Каменських в соціальній мережі.

На фотографії співачка позує в яскравих двоколірних брюках і топі, який схожий на нижню білизну – комбінацію. Жовтий одяг і тіні на повіках яскраво виділяються в тьмяному неоновому світлі.

Користувачі соціальних мереж оцінили новий образ Насті Каменських. За 12 годин публікація набрала більше 60 тисяч лайків і величезна кількість коментарів.

"Красуня"; "Який кайф"; "Настя, ти наш вогонь"; "неонова плоть", "Ух ти блін прикольно"; "Круте фото"; "Чарівна"; "Настюш ти така красуня❤️❤️❤️❤️ ти топ 🔝🔝🔝 найкраща співачка люблю тебе і твою творчість☀☀☀ ти найкраща 😍😍😍😍😍".

Раніше Настя Каменських розповіла, чим займається замість зйомок і світських заходів, скасованих через карантин. За словами співачки, кожен день о дев'ятій годині ранку вона з шанувальниками проводить интенстивную тренування в прямому ефірі в Instagram.

В одному з постів артистка показала домашні фото, де знялася з легким макіяжем на обличчі і в яскраво-жовтій толстовці, а в підписі розповіла, що їй допомагає знайти гармонію і зберегти бадьорий настрій в нелегкий час:

«Я вірю в баланс Всесвіту, баланс чорного і білого. І що в кожній події потрібно знаходити щось хороше❤️ Зараз у нас є більше часу. Наприклад, час, який у нас йшло на переїзд на роботу - тепер можна використовувати на спорт💪".

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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