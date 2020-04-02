Ани Лорак показала себя в ванной в одном халате

Популярная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, не перестает радовать поклонников новыми кадрами в своем Инстаграм даже во время карантина. Как сообщает Politeka, на этот раз Ани поделилась новым домашним снимком.

На фото певица позирует в ванной перед зеркалом. При этом вместо традиционного гламурного образа звезда решила показать себя с новой стороны: она позирует в простом белом домашнем халате. Перед ней можно заметить фен, а сама певица при этом на снимке поправляет свои волосы.

«Наш Мир – это зеркало наших мыслей», - подписала фото знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от нового фото Дивы. При этом некоторые отметили, что на фото она похожа на Светлану Лободу.

«Красотка! Ваша фотография с утра поднимает настроение на весь день! Хорошего дня, Каролиш», «Вы Богиня!», «Невероятно красиво», «Любимая дива», «Наверно, ваши близкие вас так не любят как я вас люблю и восхищаюсь вами», «Жизнь моя! обожаю тебя!», «Потрясающая женщина, пример для подражания», «Сначала подумала что Лобода... Не подражайте», - пишут люди.

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