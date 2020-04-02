Ани Лорак показала себя в ванной в одном халате
Популярная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, не перестает радовать поклонников новыми кадрами в своем Инстаграм даже во время карантина. Как сообщает Politeka, на этот раз Ани поделилась новым домашним снимком.
На фото певица позирует в ванной перед зеркалом. При этом вместо традиционного гламурного образа звезда решила показать себя с новой стороны: она позирует в простом белом домашнем халате. Перед ней можно заметить фен, а сама певица при этом на снимке поправляет свои волосы.
«Наш Мир – это зеркало наших мыслей», - подписала фото знаменитость.
Юрий Ткач из "Квартал 95" изменился до неузнаваемости, жена и дочь оценили: "Красавчик"
Появилось видео из палаты, где врачи спасают экс-возлюбленного Наташи Королевой: "до слез"
Драма в семье Кравец из "Квартал 95": что произошло с несовершеннолетней дочерью артистки
Женька из "Сватов" показала, как выглядела 20 лет назад, вся побитая: "Вообще не узнать!"
Поклонники пришли в восторг от нового фото Дивы. При этом некоторые отметили, что на фото она похожа на Светлану Лободу.
«Красотка! Ваша фотография с утра поднимает настроение на весь день! Хорошего дня, Каролиш», «Вы Богиня!», «Невероятно красиво», «Любимая дива», «Наверно, ваши близкие вас так не любят как я вас люблю и восхищаюсь вами», «Жизнь моя! обожаю тебя!», «Потрясающая женщина, пример для подражания», «Сначала подумала что Лобода... Не подражайте», - пишут люди.
Напомним, Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева: "Сбережет его сердце и...".
Как сообщала Politeka, Лорак поразила внешним видом в белоснежном наряде, фото облетело сеть: "Будто невеста".
Также Politeka писала, что Лорак в костюме из блесток устроила горячие танцы в толпе мужчин: "Я стану твоей...".