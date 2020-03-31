Популярная певица Ани Лорак порадовала поклонников пикантным снимком в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Оставайтесь дома! Никогда не сдавайтесь!», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Лорак позирует в пикантном белом наряде, который оголяет ее стройное тело.

Однако поклонники Лорак были лишены возможности что-либо сказать – фотографию звезда выбросила в Сторис.

Ранее Ани Лорак представила видеозапись с исполнением песни под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми". Звезда засветила свою фигуру еще до похудения, а также прическу, которую многие пользователи очень любили.

Так, на своей странице в Инстаграм певица показала архивный ролик, в котором появилась с длинными нарощенными волосами с высветленными прядями и косой челкой. При этом позировала звезда в бледно-розовом платье со шлейфом и спущенными бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. В наше непростое время особенно понимаешь, что мы одно целое – планета Земля. Ведь если плохо одному из нас, мы чувствуем его боль. В трудные времена есть только один путь к спасению – это Любовь. Любовь и забота к Себе. Любовь и забота к Ближнему. Время сплотиться в заботе и любви друг к другу! Пусть эта песня под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми" @davidfoster согреет вас! Берегите Себя! 🙏🏻», – написала Каролина под новым постом.

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