Пока полмира сидит на карантине, а популярнейшие курорты стоят пустыми, звезды вспоминают свой отдых в теплых краях

Politeka.net собрала самые жаркие фото украинских звезд в купальниках.

Певица Светлана Лобода любит блеснуть своей идеальной фигурой в купальнике. Звезда не очень часто отдыхает на курортах, но наслаждается отпуском на полную.

Телеведущая Регина Тодоренко перед карантином отдыхала с семьей на Мальдивах. Сейчас Тодоренко время от времени делится архивными фото с отдыха.

Катя Осадчая в прошлом была моделью, но и сейчас 36-летняя ведущая выглядит превосходно, а ее фигура в купальнике поражает.

Суперблондинка Оля Полякова поражает пышными формами и длинными ногами в купальники. Более того, звезда делится общими фотографиями со своей старшей дочкой, которая не уступает матери в красоте.

Певица Ани Лорак – настоящий трудоголик. Она довольно редко отдыхает, поэтому найти фотографии с ее отдыха довольно трудно. Впрочем, и Лорак любит покрасоваться в роскошных купальниках.

Виктория Смеюха из «НеАнгелов» во время отпуска на Мальдивах устроила целую серию фотосессий. Ежедневно девушка меняла купальники и красовалась в самых экзотических местах популярного курорта. Кстати, многие украинские звезды в этом году летали на Мальдивы.

Напомним, что Осадчая впечатлила фигурой в роскошном платье: "Катя, вы...".

Как сообщала Politeka, Лорак в халатике превратилась в Лободу ради кокетливого фото: "Богиня!".

Также Politeka писала, что Светлана Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа: "А чья это рука сзади?".