Українська телеведуча, модель Катя Осадча порадувала шанувальників образом у сукні

Телеведуча опублікувала знімок, позуючи в красивому вбранні, пише Politeka.net. Осадча з'явилася у сукні тілесного кольору з глибоким декольте. Наряд був прикрашений срібними зірочками.

Сукня підкреслила розкішні форми, а також тонку талію.

На шиї зірки блищав незвичний чокер. При цьому на руках Осадчої можна було помітити й інші прикраси.

Модель прибрала волосся назад і, посміхаючись, дивився в камеру.

"@goloskrainy_official все,тільки щоб вдома на карантині не було сумно. За кого вболіваєте?", - поцікавилася зірка.

За 12 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"Оч гарна!", "Красива яка 😍", "Дуже красива Ви тут)", "За Рому! Радіємо, що Тіна взяла його свою команду 😍", "Катя, Ви - красуня", "Ніжна і казкова 😻", "Спасибі Тіна за Романа😘", "Роман Сасанчин. Але перестаньте називати його Ромчик, будь ласка. Йому це не подобається, він жодного разу так себе не назвав. хлопцеві 17 років, у Вас же 2 хлопця. НЕ висталяйте його посміховиськом "," Красуня! "," Я за Тамару, вона була справжнісінька! На жаль, опинилася на лаві несправедливо, на мою думку ... є слабка учасниця "," Кому що, а мені сукня дуже подобається 👍👍 ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча позувала в чорному блискучому платті, яке приоткрывало вид на її тендітні плечі. Також можна помітити тонку бретельку.

На голові зірки - обруч, прикрашений намистинками. Завершують образ зірки сережки.

Катруся посміхається в камеру, її очі підкреслені чорним олівцем.

Користувачі мережі обсипали телеведучу приємними повідомленнями.

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