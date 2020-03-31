Українська телеведуча, модель Катя Осадча порадувала шанувальників образом у сукні
Телеведуча опублікувала знімок, позуючи в красивому вбранні, пише Politeka.net. Осадча з'явилася у сукні тілесного кольору з глибоким декольте. Наряд був прикрашений срібними зірочками.
Сукня підкреслила розкішні форми, а також тонку талію.
На шиї зірки блищав незвичний чокер. При цьому на руках Осадчої можна було помітити й інші прикраси.
Модель прибрала волосся назад і, посміхаючись, дивився в камеру.
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"@goloskrainy_official все,тільки щоб вдома на карантині не було сумно. За кого вболіваєте?", - поцікавилася зірка.
За 12 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.
"Оч гарна!", "Красива яка 😍", "Дуже красива Ви тут)", "За Рому! Радіємо, що Тіна взяла його свою команду 😍", "Катя, Ви - красуня", "Ніжна і казкова 😻", "Спасибі Тіна за Романа😘", "Роман Сасанчин. Але перестаньте називати його Ромчик, будь ласка. Йому це не подобається, він жодного разу так себе не назвав. хлопцеві 17 років, у Вас же 2 хлопця. НЕ висталяйте його посміховиськом "," Красуня! "," Я за Тамару, вона була справжнісінька! На жаль, опинилася на лаві несправедливо, на мою думку ... є слабка учасниця "," Кому що, а мені сукня дуже подобається 👍👍 ", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Катя Осадча позувала в чорному блискучому платті, яке приоткрывало вид на її тендітні плечі. Також можна помітити тонку бретельку.
На голові зірки - обруч, прикрашений намистинками. Завершують образ зірки сережки.
Катруся посміхається в камеру, її очі підкреслені чорним олівцем.
Користувачі мережі обсипали телеведучу приємними повідомленнями.
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