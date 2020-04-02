Ані Лорак показала себе у ванній в одному халаті

Популярна українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, не перестає тішити шанувальників новими кадрами в своєму Instagram навіть під час карантину. Як повідомляє Politeka, на цей раз Ані поділилася новим домашнім знімком.

На фото співачка позує у ванній перед дзеркалом. При цьому замість традиційного гламурного образу зірка вирішила показати себе з нової сторони: вона позує в простому білому домашньому халаті. Перед нею можна помітити фен, а сама співачка при цьому на знімку поправляє волосся.

«Наш Світ – це дзеркало наших думок», - підписала фото знаменитість.

Шанувальники прийшли в захват від нового фото Діви. При цьому деякі зазначили, що на фото вона схожа на Світлану Лободу.

«Красуня! Ваша фотографія з ранку піднімає настрій на весь день! Доброго дня, Кароліш», «Ви Богиня!», «Неймовірно красиво», «Улюблена діва», «Напевно, ваші близькі вас так не люблять, як я вас люблю і захоплююсь вами», «Життя моє! обожнюю тебе!», «Приголомшлива жінка, приклад для наслідування», «Спочатку подумала що Лобода... Не наслідуйте», - пишуть люди.

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