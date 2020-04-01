Відома співачка Світлана Лобода показала, як проходить її вільний час на карантині

В цей раз знаменита артистка з'явилася на серії нових фото в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі серію кадрів, зроблених перед черговим заняттям спортом в особистому спортзалі. При цьому здивувала артистка і пікантним кадром на сходах, повідомляє Politeka.

Зірка показала, як ходить по будинку в сірих штанях і топі, при цьому її знімають зі спини і навіть чіпають за п'яту точку. Після артистка також показала, як виглядає її підтягнута фігура без фотошопу - зірка підняла руки, немов бодібілдер, і показала їх перед камерою.

«Я намагаюся дотримуватися принципів здорового харчування, а ось дієтами ніколи не захоплювалася. Моя дієта – це всяке відсутність дієт. Я знаю, що необхідно є мінімум п'ять разів на день маленькими порціями.

Тренер говорить, що я повинна возити з собою судочки, щоб отримувати після тренувань потрібний обсяг білків. Але з моїм графіком, чесно кажучи, не до судочків», - раніше зазначала сама артистка, розповідаючи про свої секрети схуднення.

Також зірка вирішила показати, як проводить все домашнє час вдома, як намагається урізноманітнити свої будні і як веселяться разом з нею її діти - Тільда і Єва. У розділі Сторі на фото вона показала, як влаштувала милу прогулянку з дітками. А на своїй основній сторінці Світлана показала, як веселиться у ванній сама, наспівуючи власні пісні.

«Вдома можна все !!!😂🤘😘 співати, танцювати ,креативити , писати пісні, записувати вам ролики і піднімати один одному настрій. Приймайте участь у челенджі від каналу @muztv #МойиПой разом з нами, будьте здорові і бережіть своїх близьких!», – написала Світлана під новим постом.

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