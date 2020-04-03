Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", опубликовала снимок из магазина

Звезда, как и остальные украинцы, сейчас находится на карантине, однако она продолжает публиковать разные фото с общественных мест, пишет Politeka.net.

На фото звезда предстала в коротком наряде, который подчеркнул ее красивые формы. Длинный пиджак с серебрянным принтом имел пояс, который выделил стройную талию модели.

Под пиджаком виднелось нечто похожее на блестящее боди. Последнее прекрасно село на груди Гузь, которая в результате аж выпирала из-под черного пиджака.

Под пиджаком внизу виднелось самое интимное - часть обтягивающего боди, больше на красотке ничего не было, кроме красных лаковых лодочек на тонкой шпильке.

Завершил образ Леонилы темный маникюр.

Гузь закинула волосы набок и приоткрыла пухлые губы.

Модель навела телефон на зеркало в магазине, благодаря чему и получилось такое горячее фото.

"Дослушала все книги в телефоне! Купила все подписки, на всех сайтах с фильмами! Начала читать книгу, которую не могла начать год 🤓 выучила пару новых слов по English 🥴 съела тортик)🐷

И глядя на это фото, понимаю, что не скоро я так буду блистать 😂😂", - написала модель, тем самым рассказав, что проводит карантин дома, а фото оказалось архивным.

За 11 часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев, среди которых были и иностранные.

"Так красиво, мне так нравится", "Супер секси", "Шикарная 🔥", "Изумительное платье 💎💎💎", "Прекрасна, но слишком худая", "Красивая и стильная", "Вы одна из самых красивых девушек на этой планете. по-настоящему", "Красивая женщина", - написали пользователи сети.

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