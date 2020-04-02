Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала оригинальный способ тренировки на беговой дорожке
В эти дни большинство людей оказались заперты дома на карантине. Звезды не стали исключением, и теперь развлекаются в домашних условиях как могут. Так, Волочкова решила похвастаться своей спортивной формой и показать, как тренируется дома (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Как сообщает Politeka, звезда опубликовала в своем Инстаграм видео, на котором занимается на беговой дорожке. Однако делает она это весьма необычным способом: на пуантах. А чтобы тренировка не казалась слишком скучной, Волочкова решила вырядиться в костюм с тигриным принтом и очень короткими мини-шортиками, больше похожими на трусы. На кадрах балерина бодро вышагивает по беговой дорожке, не забывая вилять бедрами.
«Сидя дома, давайте не забывать о физических упражнениях, которые можно делать в домашних условиях. На своём примере буду вам показывать и делиться, как это можно делать. Я хочу, чтобы вы улыбались. Мой позитив всегда с вами!», - подписала кадры знаменитость.
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Однако, никто из ее поклонников не смог отреагировать на забавное видео. Дело в том, что еще раньше Волочкова решила отключить комментарии к своим постам в Инстаграм, под которыми до этого появлялось немало критики в ее адрес.
Напомним, интим-скандал с Волочковой, балерина не сдержалась и выдала мерзкую правду: "Эта будет моей".
Как сообщала Politeka, Волочкова посветила исхудавшей фигурой без штанов: "Старая вишенка на торте".
Также Politeka писала, что Волочкова без стыда показала лишнее в крошечном розовом бикини: "Утро начинается с...".