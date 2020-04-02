Тина Кароль поделилась соблазнительными кадрами своей тренировки
Популярная украинская певица, как и многие сейчас, остается на карантине. Впрочем, для нее это не повод забывать о тренировках: звезда продолжает поддерживать себя в форме даже в таких условиях.
Как передает Politeka, в разделе Сториз своего Инстаграм Кароль поделилась соответствующими кадрами. В коротком видео она показала, как занимается в просторном зале со специальным мячом для фитнеса.
На кадрах певица лежит на коврике в облегающем спортивном костюме с коротким топом, который обнажает ее плоский живот. Кароль демонстрирует с разных ракурсов, как выполняет упражнения. Судя по кадрам, занимается певица с удовольствием.
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До этого мы писали о том, что Тина Кароль примерила на себя стильный лавандовый наряд, составив конкуренцию Вере Брежневой.
Лучшие кадры Тины с последних съемок появляются на официальном фан-аккаунте Тины. В этот раз поклонники представили наряд звезды, который также надевала и Вера Брежнева. Фанаты предложили сравнить два образа артисток и выбрать лучший.
Певицы позировали в лавандовом наряде длинной в пол, полностью расшитом пайетками и украшенное черными полосами на зоне декольте и без бретелей. При этом волосы звезд распущены, а на лицах яркий макияж.
Напомним, Кароль появилась с Брежневой в одинаковых платьях: сразу видно, кто здесь проиграл.
Как сообщала Politeka, Кароль показала, как добиться идеальных форм тренировками: будет худее Лободы.
Также Politeka писала, что Кароль закружила Балана в соблазнительном танце, тот не удержался: "Теряем парня, поплыл...".