Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк Анна показала своего младшего брата Майкла и рассказала об отношениях в их семье

У популярной российской актрисы, которая с прошлого года борется с раком, трое детей. Старшие дети – Анна и Майкл – от ее второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а младшая дочь Мила родилась уже в браке с нынешним мужем Петром Чернышевым.

Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм Анна Заворотнюк решила рассказать о том, как относится к младшему брату и сестре. Так, она призналась, что в детстве Майклу от нее нередко доставалось, однако он не держал на сестру зла.

«В детстве мои дружеские чувства и любовь выражались в виде пинков конечно же, но с какой страстью он бежал, когда меня за это хотели наказать и кричал «Не трогайте мою Анечку! Я ее так люблю!», это воспоминание для меня бесценно и очень дорого», - написала Анна.

Она отметила, что сейчас видит в своем брате надежную опору. В то же время девушка призналась, что Майкл – чуткий человек с тонкой душой, который тяжело переживает удары судьбы.

«Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы», - рассказала дочь Заворотнюк.

А вот младшую сестренку Милу девушка считает маленьким ангелом.

«Это маленький ангелочек, моя принцесса, чувствую, что это моя младшая сестра и я за нее в ответе. Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью, так хочется ее от всего защитить, уберечь», - призналась девушка.

Она также поделилась их с Майклом совместным фото, на котором брат и сестра счастливо улыбаются, глядя в камеру. Судя по всему, парень очень похож на свою маму.

Напомним, Заворотнюк поразила видом в экстра-мини и ботфортах, новое фото облетело сеть.

Как сообщала Politeka, мужа больной Заворотнюк уличили в измене, скандальная правда: "Делает все красиво...".

Также Politeka писала, что дочь Заворотнюк покрасовалась идеальными ножками в мини-платье.