Дочка российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала свои стройные ножки во всей красе

Свежее фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Анна стоит в красивых сапогах-чулках, на ней надета пышная мини юбка и черная блуза. Роскошные волосы девушки распущены, она смотрит вдаль.

«Мне было бы очень интересно почитать ваши истории, узнать как можно больше о вас, мои дорогие друзья. Я искренне делюсь с вами своими мыслями, радостями и печалями, своими воспоминаниями. Я с вами откровенна и хотелось бы почувствовать такое же откровение от вас», - написала Анна.

За несколько часов пост Заворотнюк собрал почти 3 тысячи лайков. Подписчики Анны стали делиться своими историями. Оказалось, что на Анну подписаны люди со всего СНГ.

«Ты очень классная девушка, красивая, умная, женственная, мудрая, излучаешь свет и позитив, как и твоя прекрасная мама! Пусть хранит вас Бог! Здоровье всем вам и много улыбок!», - написала одна из фанаток Анны.

Ранее мы писали, что Анна четыре года жила и училась в США. По ее словам, этот период ее жизни кардинально поменяли ее саму и ее жизнь в частности.

«Когда я решилась на этот шаг, меня переполняло чувство восторга и ожидания. Моя подготовка к вступительным экзаменам была невероятно долгой и сложной, но результат оправдал мои старания и я получила высокий бал», - призналась дочка звезды.

Напомним, что Анна Заворотнюк впечатлила видом в кокетливой позе: «Роскошь на селе».

Как сообщала Politeka, дочь Анастасии Заворотнюк выдала правду о серьезной болезни: "Почему?".

Также Politeka писала, что Анна Заворотнюк покрасовалась идеальными ножками в мини-платье: «Загляденье».