Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна удивила признанием, как проводит карантин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сидя дома я решила пересмотреть один из своих самых любимых фильмов «Леон». Я считаю этот шедевр Люка Бессона абсолютной классикой жанра. Фильм действительно не стареет. Он был снят в 1994 и до сих пор потрясает своим сюжетом, сколько бы раз я его не пересматривала. Это кино сочетает в себе и эксцентричную французскую мелодраму и гангстерский боевик. Оно нежное, красивое, стильное и очень трагическое. О случайной встрече двух непохожих людей и о том, что они дали друг – другу. Бессон элегантно демонстрирует нам союз, который приводит к любви, а любовь к смерти», - отметила она.

При этом девушка сопровождала пост снимками, сделанными в образе культового фильма.

«что за горшок? Лучше ничего не было?», «это символ Думаю этот цветок,символ их отношений в какой то степени», «Вы красивая такая, и фильм прекрасен», «Вы прекрасная,уточенная личность!», - пишут пользователи.

Как сообщалось ранее, дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала новое фото в Инстаграм. На это раз под снимком она порассуждала над значением цветов в жизни человека.



"Цвет играет в нашей жизни очень важную роль. Цвет отражает эмоциональное, душевное, духовное состояние нашего организма. Если бы мы были наблюдательны, то мы бы заметили, в одно время нам очень нравится один цвет и кажется, что он будет до конца жизни любимым. А потом вдруг мы ощущаем пристрастие к другому цвету, это потому что поменялось наше настроение, духовное состояние и восприятие мира", - поделилась Анна.

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».