Украинская актриса и ведущая популярного шоу "Х-Фактор" Даша Трегубова порадовала поклонников интересным снимком

Как сообщает Politeka.net, знаменитость умеет подбирать себе соблазнительные наряды. Пока в Украине длится карантин, светские мероприятия запрещены, поэтому она развлекается, как может. А чем именно можно заняться дома – Дарья показала в Instagram.

По словам 40-летней звезды, карантин из-за китайского вируса длится уже долго. Во время ограничений Трегубова, как ответственная мама, вынуждена развлекать не только себя, но и ребенка.

"Когда карантин затянулся и ты придумал ребёнку игру «робот-пылесос»😂", - сообщила она в описании поста.

На снимке Даша взобралась на куб в коротком черном платье, которое приоткрывает ее соблазнительные формы и длинные ноги в красных туфлях. В это время дочь телеведущей ползает по полу, вероятно, в роли того самого пылесоса.

Пользователи социальной сети тут же засыпали знаменитость комментариями. Они согласились, что на карантине бывает очень скучно и похвалили Трегубову за фантазию.

"Страшно представить какие игры мы будем придумывать через месяцок😂😂😂🔥🔥🔥"; " Вау! 👍Какое классное фото! И девочки-красавицы! 👍💐🌞Хорошего дня вам!"; "

Милашка-умница...😙".

Ранее Даша Трегубова отметила свой 40-й день рождения. В честь юбилея она опубликовала фотографию в черном шелковом платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло изящную фигуру девушки. Чтобы выглядеть еще соблазнительнее, звезда надела серебристые серьги нанесла яркий макияж. Особой атмосферы кадру предал черно-белый формат.

Поклонники засыпали телеведущую комплиментами и поздравили с юбилеем самыми теплыми словами.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».