Популярная украинская певица Ирина Билык задала поклонникам провокационный вопрос по поводу 8 марта

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Певица опубликовала свое фото, на котором она позирует в ярком красивом брючном костюме. Волосы артистки выпрямлены, а глаза накрашены привычным для певицы темным цветом.

«Отгремел замечательный праздник, много любви и подарков! А что для вас лучше в этот день: хороший подарок или хорошее отношение любимого мужчины?», - спросила Билык у своих подписчиков.

За час пост артистки собрал почти 3 тысячи лайков. Мнение украинцев на этот счет разделилось.

«В хорошем отношении отражается все, и забота, и внимание, и подарок!!! И не только в праздники по календарю, а от потребности сделать приятно любимому человеку», «Когда отношение мужа хорошее, то и подарок будет хорошим. Самое главное хорошее отношение все время, а не только по праздникам», «Одно другому не мешает», «И то, и другое. С праздником», «Билык Ты Душа», «Для меня лучше быть вместе с любимым человеком и наслаждаться каждой секундой его теплотой в глазах и сладостью губ», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Билык выступила с концертом в Луганской области. На фото, которое Билык опубликовала, она стоит на сцене, а позади нее видны пустые кресла для зрителей. Певица поразила красотой: ее голубые глаза подчеркнуты синими тенями, а пухлые губы - неярким блеском. Билык смотрит в камеру, улыбается и держит большой букет цветов.

"Я всегда знала, что вы меня любите, море позитива, Северодонецк, спасибо вам за прекрасное начало моего юбилейного тура! Краматорск, встречай!", - написала звезда.

Напомним, что Ирина Билык показала украинцам свою новую гордость, Никитюк не сдержалась: личное фото.

А еще Politeka писала, что Билык ошарашила правдой о новой работе своего мужа: «Он меня предал».

Также Politeka сообщала, что Билык прервала молчание и раскрыла свой страшный диагноз: "Как у Фриске...".