Украинские артисты Юрий Ткач и Оля Полякова сыграли в откровенную игру и сняли это на видео

Как сообщает Politeka, Ольга Полякова опубликовала ролик на своем Instagram (чтобы посмотреть его, доскрольте страницу).

Звезды решили ярко отметить 1 апреля, День дурака, и пограть по видеосвязи в популярную игру "Правда или действие". С каждым новым раундом ставки повышались. В какой-то момент Полякова потребовала, чтобы Юрий Ткач нанес себе пасту на голову в форме "какашки". Актер не горел желанием это делать, но ему на помощь пришла супруга, которая не без удовольствия выдавила из тюбика немаленькую спиральку.

В ответ на это Юрий Ткач заставил свою соперницу сделать на камеру очень непристойную вещь: написать на лбу нецензурное слово, правда, разрешил одну букву заменить "звездочкой". По его словам, "никто этого не делает".

В итоге Оля Полякова с большим трудом написала "Х*Ю", но оказалось, что под этим зашифровано слово "хрю". Впрочем, Юрия Ткача такая уловка только повеселила.

Пользователям сети во время просмотра тоже было весело. Они поспешили поделиться своими позитивными эмоциями в комментариях:

"Это был Огонь!!! Я так давно не смеялась😉😂😂😂🤣🤣"; "Вот это вы мочите"; "Ребята, Вы лучшие, я уже не могу плачу от смеха... 😂😂😂😂"; "Ржала, що аж дитя проснулося!"; "Оля, Вы энерджайзер💥💥💥😘"; "Спасибо за позитив! Я тааак смеялась😂😂😂😂".

Ранее Ольга Полякова показала топ самых интересных упражнений для похудения, которые помогут сделать идеальные формы и получить фигуру мечты прямо на дому. При этом показала звезда, как занимается с ней и старшая дочь Маша, активно повторяя каждое упражнение за звездной мамой.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость.

Как сообщала Politeka, Полякова устроила экстремальный отдых в одном купальнике, засветив грудь.

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