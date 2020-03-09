Звезда украинской эстрады Оля Полякова появилась перед подписчиками в мегастильном платье

В сториз своего Instagram главная блондинка отечественной сцены опубликовала видео, на котором позирует в черном кожаном мини-платье, расшитом бусинами, передает Politeka.

«Мои дети и моя телка!», – говорит Ольга, показывая свое окружение. В кадре можно заметить дочь певицы и еще несколько человек.

Наряд облегает пышные формы звезды, а также открывает ее длинные и стройные ноги, которые, без сомнения, являются одной из визитных карточек артистки.

Поскольку комментировать сториз возможности нет, узнать, кого артистка имела в виду под «телкой», так и не удалось. Однако чувство юмора звезды оценили и без комментариев.

Ранее мы рассказывали, что Полякова вместе с ведущей Лесей Никитюк порадовали поклонников новым видео, тоже, кстати, в сториз.

На кадрах Оля и Леся стоят на сцене и прыгают, расставляя ноги. Полякова была в коротком черном платье, а Леся – в пиджаке. Образ дополнили первая кроссовками, а вторая –высокими сапогами. Также на записи можно увидеть других людей.

Знаменитости позировали на шоу "Расмеши комика", где Полякова стала ведущей.

Мы также рассказывали, что артистка решила показать очень интимную, по мнению многих пользователей сети, процедуру.

Она отправилась на сеанс массажа лица и тела. Опубликованные кадры в сториз исполнительницы, вероятно, привлекли массу внимания ее поклонников, так как она при процедуре, разумеется, разделась. Оля лежала под белыми простынями и сразу показала, как массажируют ее лицо, а после - как разминают тело в районе спины.

Напомним, Полякова засветила лишнее в одном халатике, горячие кадры

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