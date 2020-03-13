Известная украинская певица Оля Полякова показала новый кадр в Инстаграм

На кадре Оля позирует в купальнике стоит на деревянном мостике и собирается искупаться в холодной весенней воде. Как можно сразу заметить, Полякова не где-то на островах, а у нас в Украине, судя по пейзажу на фоне. Певица купалась в озере или ставке. Волосы исполнительница решила собрать в узел. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Аааааа!!!!!)", - подписала красноречиво кадр Оля.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать под ним комментарии. Все из-за того, что Полякова опубликовала его в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Оля Полякова показала новый кадр в Инстаграм.

На кадрах Оля позирует в блестящем платье с открытыми плечами и без белья. На голове у нее можно увидеть маску в виде какой-то птицы. Волосы Полякова решила оставить распущенными.

"Ку-ку, ку-ку", - сказала Оля на камеру.

Фанаты не смогли оценить кадры или написать комментарии. Все из-зза того, что Полякова опубликовала их в сторис Инстаграма, где нет таких функций.

Сообщалось, что украинская певица Оля Полякова решила показать очень интимную, по мнению многих пользователей сети, процедуру.

Опубликованные кадры в сториз исполнительницы, вероятно привлекли массу внимания ее поклонников, так как она при процедуре, разумеется, разделась. Оля лежала под белыми простынями и сразу показала, как массажируют ее лицо, а после - как разминают тело в районе спины. Пребывая в последнем упомянутом положении лежа на животе на кадрах видно, что отечественная селебритис была без лифчика.

Артистка пребывала в прекрасном расположении духа, судя по увиденному. Отметим, что прокомментировать процесс расслабляющих процедур звезды у ее фанов не было.

Напомним, Полякова засветила лишнее в одном халатике, горячие кадры

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