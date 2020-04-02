Теперь герцогиня чувствует себя более свободно

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон перестала наряжаться в дорогие вещи, ведь теперь ей не с кем конкурировать

Так, супруга принца Уильяма отказалась от одежды люксовых брендов, окончательно отдав предпочтение нарядам попроще. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

К примеру, во время последнего публичного выхода ее запечатлели в бюджетном костюме от Marks & Spenser розового цвета за 159 фунтов стерлингов (чуть более 5 000 гривен) и кремовой блузе.

В то же время произошли изменения и с макияжем Миддлтон: он стал более естественным, визажистка Арабелла Престон перестала делать акцент на глаза герцогини и начала использовать натуральные оттенки помад.

По информации источника, растущая популярность Меган Маркл во время ее проживания в Великобритании пугала Кейт Миддлтон. Однако после переезда герцогов Сассекских в Канаду жена принца Уильяма чувствует себя более свободно и уверенно.

Ранее мы сообщали, в сети обсуждают невероятное сходство дочери Кейт Миддлтон Шарлотты (девочке исполнится в мае 5 лет) и ее прабабушки королеві Елизаветы II.

Так, в сети появился коллаж с маленькой Елизаветой и ее правнучкой.

"ФОТО ДНЯ😍 В Сети сравнивают принцессу Шарлотту с Елизаветой II! Как считаешь, похожи?", - написали авторы поста.

"Надеюсь, все-таки ей больше повезет, Елизавета так то не особо красавицей была в молодости, вот бабушкой ей идет быть", "Очень похожи", "Копия", "Одно лицо", "А мне кажется очень похожи !", "Похожи, очень. Это было видно даже на первых опубликованных после рождения Шарлотты фото", - писали в комментариях.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели