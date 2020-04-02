Модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2019», порадовала поклонников пикантными кадрами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Пробежка. Домой на тренировку. Этот год запомнится мне как страшный сон», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Паша позирует в спортивном топе и белоснежной рубашке, которую накинула поверх него.

Однако поклонники модели были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадры Паша выбросила в Сторис.

До этого мы писали, что украинская модель Маргарита Паша показала горячий кадр в Инстаграм.

На фото Паша позирует в кожаных штанах и пиджаке, под которым ничего нет. Маргарита приоткрыла его руками, чтобы посветить своей грудью. Ширинка на штанах у нее тоже была расстегнутой. Модель решила оставить волосы собранными в хвост, а на фоне можно увидеть белую стену.

Маргарита ответила на вопрос под фото, какие у нее параметры. Как оказалось, у Паши - 89, 60, 90.

Фанаты не смогли прокомментировать или поставить лайки публикации. Все из-за того, что модель опубликовала фото в сторис.

Ранее мы сообщали, что модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украины 2019», показала роскошное тело в облегающем топе.

Напомним, скандальная Мисс Украина сняла одежду и показала, чем заработала титул

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