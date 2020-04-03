Проходящий лечение от коварного вируса российский певец Лев Лещенко не унывает в больнице

Об этом пишет Politeka.net.

Известный советский и российский исполнитель решил записать видеообращение к своим поклонникам прямо из больничной палаты.

Соответствующий ролик Лев Лещенко опубликовал в своем личном Instagram.

Как известно, еще в конце прошлого месяца фонд певца запустил в соцсетях флешмоб в поддержку артиста, попросив коллег и поклонников Льва Лещенко исполнить известную композицию «Надежда» из его репертуара.

«Всем огромное спасибо за такой домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите это. И у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже, не представляю, как буду выходить на сцену, надо придумать что-то особенное. Сейчас, сидя в палате, хочется передать вам привет и тоже спеть кусочек для всех вас», — заявил Лев Лещенко в обращении.

Популярный певец, который до сих пор проходит лечение, также призвал поклонников беречь здоровье, а также родных и близких.

Судя по опубликованным кадрам, болезнь сильно ударила по певцу и во время стационарного лечения Лев Лещенко сильно похудел, и на исполнителя больно смотреть.

Ранее мы рассказывали, что Льва Лещенко 24 марта экстренно госпитализировали в подмосковную больницу с подозрением на опасный вирус.

Он находился в реанимации, так как он задыхался и у него снизился процент кислорода в крови.

Накануне госпитализации Лев Лещенко посетил частную вечеринку, которую устроила родная сестра Игоря Крутого. На мероприятии также присутствовали российские звезды и пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

После вечеринки и госпитализации Лещенко звезды начали обращаться за помощью к медикам из-за ухудшения состояния здоровья.

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